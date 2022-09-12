Терапевт рассказал, чем цинк поможет в лечении простуды

Фото Mikael Blomkvist, pexels.com

По данным исследований, цинк может стимулировать иммунитет и помогать предотвращать развитие вирусных инфекций. Микроэлемент упоминается даже в некоторых протоколах лечения COVID-19.

«Есть исследования, которые с определенной долей математической вероятности показывают, что цинк способен стимулировать иммунитет. При COVID-19 в некоторых протоколах был цинк. Но есть одно большое «но». Если люди начинают слишком увлекаться цинком, это приводит к нарушению всасывания меди. А недостаток меди — это гораздо более серьезная история, чем недостаток цинка. Медь — участник очень многих процессов в нашем организме, и когда у нас меди не хватает, организм на это реагирует существенно хуже», — сообщил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

Терапевт отметил, что при лечении от простуды цинк играет скорее «психотерапевтическую» роль, чем лечебную. Это касается и витамина C.

«Я не имею ничего против цинка, но я бы не противопоставлял его витамину С. Учитывая все научные статьи за и против, влияние цинка и витамина С на иммунитет, честно говоря, одинаковое. Прием витамина С и цинка — это скорее психотерапия. Специально бросаться его пить не стоит», — добавил Алексей Хухрев.

По мнению врача, цинк достаточно принимать в составе комплексных витаминов в период простудных заболеваний. Причем принимать микроэлемент нужно не более месяца, перед этим проконсультировавшись со специалистом, сообщает Sputnik.

Читайте также: невролог рассказал, при каких заболеваниях опасно смеяться.