Не продлевает жизнь: невролог рассказал, при каких заболеваниях опасно смеяться
Продлевает ли смех жизнь или наоборот — можно в буквальном смысле «умереть от смеха», рассказал врач-невролог Павел Кокотов.
Невролог отметил, что смех сам по себе скорее полезен, и здоровый человек от смеха не умрет. Однако есть ряд заболеваний, при которых смех может стать причиной ухудшения состояния.
«Все необходимо соотносить с общим состояниям здоровья того, кто смеется. Если у человека есть проблемы с органами дыхания и с сердечно-сосудистой системой, и какое-то заболевание готово развиться в нечто большее, скажем, в приступ, в таких состояниях смех будет повышенным риском, может сыграть злую шутку. Сюда относятся, например, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), легочная недостаточность, сердечная недостаточность, патология сосудов», — сказал врач.
Это не означает, что людям с перечисленными заболеваниями совсем нельзя смеяться. Просто в ряде случаев им стоит соблюдать осторожность.
«Если у человека с гипертонической болезнью в период гипертонического криза что-то будет провоцировать безудержный смех, это будет приводить к повышенному риску летального исхода. Потому что смех может спровоцировать рост давления на несколько пунктов. И это еще больше декомпенсирует состояние человека. Но нельзя сказать, что человеку с гипертонией вообще нельзя смеяться. Если состояние нормальное, то смех на него не повлияет, скачок давления будет допустимым. Только если состояние декомпенсировано, это может стать последней каплей», — сказал Кокотов.
Невролог напомнил, что смеяться во время еды не стоит даже абсолютно здоровым людям.
«Не зря нас в детстве учат не разговаривать во время еды. Смех вызывает повышенный риск асфиксии, то есть удушья, при попадании инородного тела в дыхательные пути», — цитирует невролога радио Sputnik.
Читайте также: врач-невролог назвал продукты, необходимые школьнику в сентябре.
- Выборы под наблюдением: что и кому можно делать на избирательных участках, а чего нельзя?
- Польша, Эстония, Латвия и Литва с 19 сентября закроют въезд для жителей России
- Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- ФК «Краснодар» объявил о покупке полузащитника португальского «Шавеша» Ленини
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?