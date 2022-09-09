Не продлевает жизнь: невролог рассказал, при каких заболеваниях опасно смеяться

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Продлевает ли смех жизнь или наоборот — можно в буквальном смысле «умереть от смеха», рассказал врач-невролог Павел Кокотов.

Невролог отметил, что смех сам по себе скорее полезен, и здоровый человек от смеха не умрет. Однако есть ряд заболеваний, при которых смех может стать причиной ухудшения состояния.

«Все необходимо соотносить с общим состояниям здоровья того, кто смеется. Если у человека есть проблемы с органами дыхания и с сердечно-сосудистой системой, и какое-то заболевание готово развиться в нечто большее, скажем, в приступ, в таких состояниях смех будет повышенным риском, может сыграть злую шутку. Сюда относятся, например, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), легочная недостаточность, сердечная недостаточность, патология сосудов», — сказал врач.

Это не означает, что людям с перечисленными заболеваниями совсем нельзя смеяться. Просто в ряде случаев им стоит соблюдать осторожность.

«Если у человека с гипертонической болезнью в период гипертонического криза что-то будет провоцировать безудержный смех, это будет приводить к повышенному риску летального исхода. Потому что смех может спровоцировать рост давления на несколько пунктов. И это еще больше декомпенсирует состояние человека. Но нельзя сказать, что человеку с гипертонией вообще нельзя смеяться. Если состояние нормальное, то смех на него не повлияет, скачок давления будет допустимым. Только если состояние декомпенсировано, это может стать последней каплей», — сказал Кокотов.

Невролог напомнил, что смеяться во время еды не стоит даже абсолютно здоровым людям.

«Не зря нас в детстве учат не разговаривать во время еды. Смех вызывает повышенный риск асфиксии, то есть удушья, при попадании инородного тела в дыхательные пути», — цитирует невролога радио Sputnik.

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