Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодарском крае начала работу традиционная предновогодняя акция «Доброелка»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-nachala-rabotu-traditsionnaya-prednovogodnyaya-aktsiya-dobroelka
В Краснодарском крае начала работу традиционная предновогодняя акция «Доброелка»
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Акцию «Доброелка» ежегодно проводит благотворительный фонд «Край добра». Каждый год она помогает исполнить желания детей, которые проходят тяжелое лечение.

В этом году акция пройдет полностью в онлайн-формате. Новогодними мечтами поделились более 2 тыс. тяжелобольных детей.

Ребята пишут свои новогодние желания на открытках-снегирьках. У кого-то это игрушки, конструкторы и наборы для творчества, у кого-то — музыкальные инструменты. Есть пожелания особенные: участие в телевизионных съемках или встреча с игроками ФК «Краснодар».

У каждого ребенка — своя маленькая надежда на чудо. И сегодня у жителей края снова появляется шанс это чудо подарить. Исполнить детские желания на сайте можно до 27 декабря.

Читайте также: бесплатные обучающие мастерские открыли для детей в Анапе.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях