В Краснодарском крае начала работу традиционная предновогодняя акция «Доброелка»

Акцию «Доброелка» ежегодно проводит благотворительный фонд «Край добра». Каждый год она помогает исполнить желания детей, которые проходят тяжелое лечение.

В этом году акция пройдет полностью в онлайн-формате. Новогодними мечтами поделились более 2 тыс. тяжелобольных детей.

Ребята пишут свои новогодние желания на открытках-снегирьках. У кого-то это игрушки, конструкторы и наборы для творчества, у кого-то — музыкальные инструменты. Есть пожелания особенные: участие в телевизионных съемках или встреча с игроками ФК «Краснодар».

У каждого ребенка — своя маленькая надежда на чудо. И сегодня у жителей края снова появляется шанс это чудо подарить. Исполнить детские желания на сайте можно до 27 декабря.

