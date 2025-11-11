Бесплатные обучающие мастерские открыли для детей в Анапе

Одна из таких мастерских развернулась в сервисном центре по ремонту мобильных телефонов по инициативе мастера.

Специалист с 15-летним стажем Артем Мурко собрал две группы детей до 8 лет. По будням и выходным юные инженеры бесплатно учатся ремонтировать гаджеты и электронные приборы.

«Пять рабочих мест организовали, у всех есть оборудование минимальное, паять пока им не даем. Разборка, сборка из чего состоит и прочее», — рассказал мастер сервисного центра Артем Мурко.

Научиться анапские школьники могут не только ремонту телефонов, но и столярному мастерству. Благодаря художнику и руководителю благотворительного фонда «Берег жизни» Дмитрию Трескину, который создал отдельную творческую студию. Здесь подростки могут попробовать себя в новом деле. На занятиях их учат чувствовать фактуру материала, знакомят с техникой безопасности, развивают логическое и техническое мышление.

«Один из проектов — столярка для детей для подростков. Ребята осваивают работу с инструментами. Все проходит интересно. Детям нравится», — отметил руководитель благотворительного фонда, художник Дмитрий Трескин.

Попасть на оба обучающих мастер-класса может любой желающий ребенок или подросток. Для этого достаточно позвонить организаторам занятий и записаться заранее.

