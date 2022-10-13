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В Краснодарском крае на ж/д станции приезжий пытался украсть почти полтонны металла

Происшествия
13.10.2022 09:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-na-zh-d-stantsii-priezzhij-pytalsya-ukrast-pochti-poltonny-metalla
В Краснодарском крае на ж/д станции приезжий пытался украсть почти полтонны металла
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Уроженца Пермского края новороссийские транспортные полицейские задержали ночью на станции Абинская.

Выяснилось, что 44-летний мужчина сбросил с полувагона более 400 кг металла, чтобы позже продать. Довести задуманное до конца злоумышленнику помешали полицейские.

На подозреваемого завели уголовное дело. Но он скрылся от правоохранителей и был объявлен в розыск. Так как злоумышленник не имел постоянного места жительства, найти его было непросто. Однако полицейские установили, где он находится. Мужчину задержали в Москве.

В настоящее время уголовное дело направили в суд. Подозреваемый находится под стражей, сообщает пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.

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