В Краснодарском крае на выборах проголосовали уже 29,3% избирателей
Политика
10.09.2022 17:36
По данным Избиркома Кубани на 15:00 10 сентября, общая активность избирателей на выборах в регионе составила 29,3% или 1 млн 268 тыс. 828 человек.
Всех жителей Краснодарского края приглашают принять участие в выборах. В регионе открыты более 2,8 тыс. избирательных участков. Всего на Кубани около 4,3 млн избирателей. Из них 57 тыс. человек могут принять участие в выборах в первый раз.
На Кубани 9, 10 и 11 сентября с 8:00 до 20:00 проходят сразу 102 избирательные кампании, главная из них — выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края VII созыва.
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