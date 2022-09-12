В Краснодарском крае на три дня объявлено штормовое предупреждение
Общество
12.09.2022 11:23
С запада на восток Кубани движется циклон. В связи с этим на территории региона с 12 по 14 сентября синоптики объявили штормовое предупреждение.
По данным метеорологов, погода в Краснодарском крае будет нестабильна. В отдельных районах прольются сильные дожди и ливни. Также на Кубань обрушатся грозы, град и порывы ветра до 20 м/с .
С 12 по 14 сентября в крае объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ЦГМС Краснодара.
По информации ГУ МЧС Краснодарского края, на участке Анапа — Магри есть опасность формирования смерчей над морем.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 12 сентября погода в регионе начнет стремительно меняться — придет холодный фронт. Температура воздуха понизится на 4-6 °С.
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