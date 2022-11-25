В Краснодарском крае на соцподдержку семей с детьми направили свыше 45,7 млрд рублей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 25 ноября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Замглавы региона посетила «Семейный МФЦ» и встретилась с многодетными матерями, руководителями муниципальных объединений многодетных семей. Она отметила, что число многодетных семей в регионе ежегодно растет.

«Сегодня в крае более 800 тыс. семей воспитывают почти ! млн 380 тыс. детей. Каждая девятая семья на Кубани — многодетная. С каждым годом это число увеличивается. Сейчас их 92 тыс., а в 2015 было более 50 тыс. семей», — сказала Минькова.

«Семейный МФЦ» открылся в Краснодаре на улице Октябрьской, 93. Это проект Межрегионального союза общественных объединений многодетных семей. Президент союза Светлана Недилько отметила, что в центре оказывают психологическую, юридическую и консультативную помощь многодетным и семьям мобилизованных.

«Особое внимание уделяем семьям, попавшим в сложные жизненные ситуации», — сказала Недилько.

Все желающие могут помочь центру. Например, принести вещи, книги и домашние растения. Их передадут нуждающимся. Кроме того, в центре организуют обучающие семинары, встречи, мастер-классы. Кроме того, здесь помогут получить продукты тем, кому это необходимо.

В этом году на Кубани на поддержку семей с детьми направили свыше 45,7 млрд рублей, что составят 53% всех средств, выделенных на меры поддержки. Среди мер поддержки ежемесячная выплата на детей, региональный маткапитал, льготы на ЖКУ, обеспечение лекарствами детей до 6 лет, школьное питание, проезд в общественном транспорте.

«Комплекс мер постоянно расширяем. Сейчас, например, идет согласование компенсационных выплат многодетным семьям на погашение ипотеки взамен выдачи бесплатного земельного участка», — сказала Минькова.

Помимо этого, по поручению губернатора ежегодно из краевого бюджета направляют средства на грантовую поддержку проектов социально ориентированных НКО. В этом году на 163 проекта, в том числе и «Семейный МФЦ», выделили 190 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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