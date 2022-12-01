В Краснодарском крае на развитие туркластера «Курджипский» направят более 44 млн рублей

Кластер планируют создать в Апшеронском районе на площади 230 кв. м. В него войдут Гуамское ущелье, Большая и Малая Азишская пещеры, Камышанова поляна, Лагонаки и Мезмай.

В этом году для создания кластера «Курджипский» из краевого бюджета выделили 7,2 млн рублей, еще более 800 тыс. рублей — из бюджета района. В 2023 году в развитие кластера инвестируют более 33 млн из бюджета края и 3,6 млн рублей из средств Апшеронского района.

Средства пойдут на благоустройство территорий для массового отдыха и обустройство мест отдыха в границах турсектора, говорится в приказе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

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