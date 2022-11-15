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В Краснодарском крае на развитие промпредприятий направят около 25 млн рублей

Экономика
15.11.2022 10:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-na-razvitie-prompredpriyatij-napravyat-okolo-25-mln-rublej
В Краснодарском крае на развитие промпредприятий направят около 25 млн рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Дополнительное финансирование одобрили по четырем программам субсидирования. Его получат 12 производителей промпродукции из Краснодара, Армавира, Лабинского района и Новороссийска.

На общую сумму 24,9 млн рублей производителям возместят часть затрат на уплату процентов по кредитам и первого взноса на покупку оборудования, техническое присоединение к инженерным сетям и реализацию инвестпроектов по модернизации процессов. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента промышленной политики края Владимир Мостовой.

Предприятиям из Краснодара и Армавира, производителям упаковки, возместят часть затрат на техприсоединение к сетям инженерно-технического обеспечения. Компании из Новороссийска выделят субсидию на уплату процентов по кредитам. Краснодарскому производителю инсинераторов возместят затраты на реализацию инвестпроекта по модернизации производственных процессов.

Производствам из Армавира, Краснодара и Лабинского района направят более 20,5 млн рублей на оплату аванса на покупку оборудования в лизинг.

«Сегодня в крае для промышленников доступны 11 направлений субсидирования, гранты, льготные займы краевого Фонда развития промышленности, налоговые льготы, преференции на аренду земли и бесплатное продвижение промышленной продукции. Благодаря господдержке, которую край поэтапно наращивает последние 6 лет, объем промышленного производства в регионе вырос в 1,7 раза, а объем налоговых поступлений от промышленных предприятий в краевой бюджет — в 2,2 раза», — цитирует Владимира Мостового пресс-служба администрации Краснодарского края.

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