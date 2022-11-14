С июля 15 предприятий Краснодара получили свыше 37 млн рублей от Фонда микрофинансирования

Фото пресс-службы администрации Краснодара

В третьем квартале краевой Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства выдал 37 млн рублей займов на льготных условиях промышленным предприятиям Краснодара. С июля услугами Фонда воспользовались 15 компаний.

Получить до 5 млн рублей, на срок от 7 до 36 месяцев под ставку от 1% до 4,25% годовых промпредприятия могут по программе «Промышленник». Также в Краснодарском крае действуют программы «НовоТех», «Экспортер», «IT технологии», «Старт».

«Наравне с программой «Промышленник» представители малого и среднего предпринимательства могут воспользоваться программами «НовоТех». А также микрозаймами «Экспортер», «IT технологии», «Старт». Все эти меры поддержки помогают краснодарским предприятиям быть конкурентноспособными на рынке», — сказала начальник управления экономики города Елена Васильченко.

В числе предприятий, воспользовавшихся услугами Фонда, ООО «Инсипром», ООО «Лео «Люкс», ООО «Софиано», ООО «Гост-Бетон», ООО ПКФ «ФлексоПак», ООО «Селена Гофрэ» и другие.

С подробной информацией о программах можно ознакомиться на сайте Фонда микрофинансирования в разделе «Виды займов». Также консультацию можно получить по телефону 8 (861) 298-08-08 доб. 200, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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