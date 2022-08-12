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В Краснодарском крае на посту ДПС в иномарке нашли пистолет и патроны

Происшествия
12.08.2022 10:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-na-postu-dps-v-inomarke-nashli-pistolet-i-patrony
В Краснодарском крае на посту ДПС в иномарке нашли пистолет и патроны
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

На стационарном посту ДПС «Кущевский» инспекторы ГИБДД для проверки документов остановили Audi.

В машине кроме водителя находился пассажир. Во время личного досмотра у него нашли пистолет и патроны к нему. Пассажира задержали и доставили в отдел полиции. Экспертиза установила, что изъятое оружие является огнестрельным пистолетом Макарова, а патроны к нему являются боевыми и пригодны для стрельбы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о незаконном хранении и перевозке оружия и боеприпасов. Подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы.

Читайте также: в Краснодарском крае у местного жителя обнаружили арсенал с оружием и боеприпасами.

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