В Краснодарском крае на посту ДПС в иномарке нашли пистолет и патроны
Происшествия
12.08.2022 10:10
На стационарном посту ДПС «Кущевский» инспекторы ГИБДД для проверки документов остановили Audi.
В машине кроме водителя находился пассажир. Во время личного досмотра у него нашли пистолет и патроны к нему. Пассажира задержали и доставили в отдел полиции. Экспертиза установила, что изъятое оружие является огнестрельным пистолетом Макарова, а патроны к нему являются боевыми и пригодны для стрельбы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело о незаконном хранении и перевозке оружия и боеприпасов. Подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы.
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