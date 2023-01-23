В Краснодарском крае на поддержку бизнеса в 2022 году направили 31 млрд рублей

Об этом рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на заседании совета по развитию предпринимательства.

«В 2022 году мы на 6 млрд увеличили объем поддержки по сравнению с 2019 годом. Сумма составила уже порядка 31 млрд рублей. Это принципиально важно для устойчивой работы экономики края и ее развития», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что краевые фонды играют важную роль в предоставлении бизнесу налоговых преференций, льготных займов и субсидий. Всего они выдали гарантий и займов на 8 млрд рублей.

Кондратьев отметил, что в прошлом году краевой Фонд развития промышленности докапитализировали на 2 млрд рублей, Фонд развития бизнеса — на 200 млн рублей, Фонд микрофинансирования — на 300 млн рублей.

Вице-губернатор Александр Руппель рассказал, что в рамках краевого плана по обеспечению развития экономики для региональных предприятий предусмотрели реструктуризацию долга.

«Эта мера оказалась популярной, было реструктурировано почти 250 займов на общую сумму более 477 млн рублей. Продукты Фонда микрофинансирования востребованы у бизнеса», — отметил Руппель.

По его словам, в прошлом году кубанским предприятиям выдали более 1 тыс. льготных займов на общую сумму более 2,5 млрд рублей, что является абсолютным рекордом в истории Фонда микрофинансирования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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