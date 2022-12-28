В 2022 году в 3,5 раза выросла господдержка промышленности на Кубани
Об этом 28 декабря рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава Кубани отметил, что основной задачей на сегодняшний день является перепрофилирование промышленности.
«Предприятия уже перестраиваются под изменения — выпускают продукцию для нужд армии, находят новых партнеров, занимают освободившиеся ниши. Чтобы достичь поставленных целей, бизнесу нужны дешевые деньги. В 2022 году мы увеличили господдержку промышленности в 3,5 раза — с 720 млн рублей до 2,6 млрд рублей. Также докапитализировали Фонд развития промышленности до 5 млрд рублей. Еще на 500 млн рублей увеличили объемы Фонда микрофинансирования и Фонда развития бизнеса. Это позволяет предприятиям брать займы по определенным программам под 0,1%. Кроме того, ввели уникальную меру поддержки — возмещение 30% затрат на создание производств импортозамещающей продукции. Важно не сбавлять темпы», — сказал Кондратьев.
Вице-губернатор Александр Руппель сообщил, что сегодня Кубань занимает седьмую позицию в рейтинге промышленных регионов Минпромторга РФ. Благодаря мерам поддержки удалось вдвое увеличить количество инструментов по развитию и модернизации предприятий. Кроме того, в крае действуют специальные меры поддержки импортозамещающих производств. Ряд этих мер не имеет аналогов в России.
«За 11 месяцев индекс промышленного производства составляет 98,7%. По итогам года мы ожидаем 100%. С учетом бурного роста в 2021 году и всех сложностей, которые поставил 2022 год, этот результат будет настоящей гордостью. Сейчас на разной стадии реализации у нас 21 проект по созданию импортозамещающих производств. Это предприятия по изготовлению сельхозтехники, батареек, радиоэлектроники, фармацевтической продукции и многое другое. Их общий объем инвестиций свыше 11 млрд рублей с созданием более 2 тыс. новых рабочих мест», — сказал Руппель.
По итогам 11 месяцев текущего года объем отгруженной продукции вырос на 10,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем отгруженной продукции составил 419,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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