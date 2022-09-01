В Краснодарском крае на ходу загорелся грузовик

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Пожар произошел днем 1 сентября около 15:50 на 1189-м километре трассы М-4 «Дон» в районе станицы Павловской.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах с места пожара видно, что кабина выгорела полностью. По словам очевидцев, водитель едва успел из выбраться из кабины.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 15:53. На место выехали 4 спасателя и 1 единица техники. Они прибыли на место и установили, что грузовик загорелся в движении. Водитель не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по Краснодарскому краю.

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