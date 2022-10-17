В Краснодарском крае на 7 лет посадили женщину, зарезавшую ревнивого сожителя в пьяной драке
Происшествия
17.10.2022 12:50
Преступление произошло 16 июля в станице Динской. В октябре Динской районный суд вынес приговор в отношении 32-летней местной жительницы, которую обвиняли в убийстве.
По данным следствия, ночью сожители выпивали вместе алкоголь. Мужчина начал предъявлять сожительнице претензии на почве ревности к ее бывшему мужу, произошел конфликт и драка. Женщина вязла на кухне нож и четыре раза ударила им мужчину в грудь и в голову. Пострадавший от полученных ранений скончался.
Возбудили уголовное дело. Суд приговорил женщину к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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