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В Краснодарском крае на 7 лет посадили женщину, зарезавшую ревнивого сожителя в пьяной драке

Происшествия
17.10.2022 12:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-na-7-let-posadili-zhenshhinu-zarezavshuyu-revnivogo-sozhitelya-v-pyanoj-drake
В Краснодарском крае на 7 лет посадили женщину, зарезавшую ревнивого сожителя в пьяной драке
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступление произошло 16 июля в станице Динской. В октябре Динской районный суд вынес приговор в отношении 32-летней местной жительницы, которую обвиняли в убийстве.

По данным следствия, ночью сожители выпивали вместе алкоголь. Мужчина начал предъявлять сожительнице претензии на почве ревности к ее бывшему мужу, произошел конфликт и драка. Женщина вязла на кухне нож и четыре раза ударила им мужчину в грудь и в голову. Пострадавший от полученных ранений скончался.

Возбудили уголовное дело. Суд приговорил женщину к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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