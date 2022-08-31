Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае на 6 лет посадили мужчину, задушившего сына во время пьяной драки

Происшествия
31.08.2022 12:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-na-6-let-posadili-muzhchinu-zadushivshego-syna-vo-vremya-pyanoj-draki
В Краснодарском крае на 6 лет посадили мужчину, задушившего сына во время пьяной драки
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор 59-летнему местному жителю по делу об убийстве в августе вынес Горячеключевской суд.

По данным следствия, 1 мая 59-летний бывший военнослужащий выпивал алкоголь вместе со своим 36-летним сыном. Во время застолья родственники поссорились. Конфликт перерос в драку, во время которой отец начал душить сына.

Через время мужчина подошел к сыну, так как тот затих. Пострадавший не подавал признаков жизни. Мужчина вызвал скорую помощь, однако к приезду врачей его сын умер.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Вину в преступлении подсудимый признал частично. Он рассказал в суде, что сын начал его бить, поэтому ему пришлось применить меры самозащиты. Суд назначил фигуранту шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

Читайте также: под Краснодаром мужчина зарезал брата во время пьяной ссоры.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Тимашевском районе в ДТП на встречке погиб 65-летний водитель
В Тимашевском районе в ДТП на встречке погиб 65-летний водитель
На Кубани выясняют причину смерти 34-летнего мужчины, которого сильно избили хулиганы
На Кубани выясняют причину смерти 34-летнего мужчины, которого сильно избили хулиганы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
  2. В Краснодаре мужчина на электросамокате сбил на тротуаре 8-летнего мальчика и уехал
  3. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
  6. Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
Прямой эфир
Мы в соцсетях