В Краснодарском крае на 6 лет посадили мужчину, задушившего сына во время пьяной драки
Приговор 59-летнему местному жителю по делу об убийстве в августе вынес Горячеключевской суд.
По данным следствия, 1 мая 59-летний бывший военнослужащий выпивал алкоголь вместе со своим 36-летним сыном. Во время застолья родственники поссорились. Конфликт перерос в драку, во время которой отец начал душить сына.
Через время мужчина подошел к сыну, так как тот затих. Пострадавший не подавал признаков жизни. Мужчина вызвал скорую помощь, однако к приезду врачей его сын умер.
Возбудили уголовное дело об убийстве. Вину в преступлении подсудимый признал частично. Он рассказал в суде, что сын начал его бить, поэтому ему пришлось применить меры самозащиты. Суд назначил фигуранту шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.
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