В Краснодарском крае на 6 лет посадили мужчину, задушившего сына во время пьяной драки

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор 59-летнему местному жителю по делу об убийстве в августе вынес Горячеключевской суд.

По данным следствия, 1 мая 59-летний бывший военнослужащий выпивал алкоголь вместе со своим 36-летним сыном. Во время застолья родственники поссорились. Конфликт перерос в драку, во время которой отец начал душить сына.

Через время мужчина подошел к сыну, так как тот затих. Пострадавший не подавал признаков жизни. Мужчина вызвал скорую помощь, однако к приезду врачей его сын умер.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Вину в преступлении подсудимый признал частично. Он рассказал в суде, что сын начал его бить, поэтому ему пришлось применить меры самозащиты. Суд назначил фигуранту шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

Читайте также: под Краснодаром мужчина зарезал брата во время пьяной ссоры.