Под Краснодаром мужчина зарезал брата во время пьяной ссоры

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступление произошло в августе в ауле Шенджий Тахтамукайского района в Республике Адыгея.

По данным следствия, местный житель дома выпивал алкоголь вместе со своим братом. Во время застолья братья поссорились, мужчина ударил родственника в грудь кухонным ножом. От полученного ранения пострадавший через несколько дней умер в больнице.

Возбудили уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Подозреваемого задержали и поместили под стражу, он признался в убийстве.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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