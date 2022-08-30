Под Краснодаром мужчина зарезал брата во время пьяной ссоры
Происшествия
30.08.2022 09:36
Преступление произошло в августе в ауле Шенджий Тахтамукайского района в Республике Адыгея.
По данным следствия, местный житель дома выпивал алкоголь вместе со своим братом. Во время застолья братья поссорились, мужчина ударил родственника в грудь кухонным ножом. От полученного ранения пострадавший через несколько дней умер в больнице.
Возбудили уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Подозреваемого задержали и поместили под стражу, он признался в убийстве.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.
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