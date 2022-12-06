В Краснодарском крае на 4 года посадили мужчину за угрозу взорвать пассажирский поезд
Происшествия
06.12.2022 10:28
Приговор по делу о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве из хулиганских побуждений в декабре вынес Туапсинский районный суд.
По данным следствия, ранее судимый житель Бокситогорска Ленинградской области в августе ехал в пассажирском поезде. У пассажира не было билета, при этом он был пьян. В присутствии проводников злоумышленник позвонил на номер экстренной службы «112» и сообщил о готовящемся взрыве пассажирского поезда.
Суд назначил злоумышленнику 4 года лишения свободы в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу, сообщает Южная транспортная прокуратура в Telegram.
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