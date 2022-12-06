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В Краснодарском крае на 4 года посадили мужчину за угрозу взорвать пассажирский поезд

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-na-4-goda-posadili-muzhchinu-za-ugrozu-vzorvat-passazhirskij-poezd
В Краснодарском крае на 4 года посадили мужчину за угрозу взорвать пассажирский поезд
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор по делу о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве из хулиганских побуждений в декабре вынес Туапсинский районный суд.

По данным следствия, ранее судимый житель Бокситогорска Ленинградской области в августе ехал в пассажирском поезде. У пассажира не было билета, при этом он был пьян. В присутствии проводников злоумышленник позвонил на номер экстренной службы «112» и сообщил о готовящемся взрыве пассажирского поезда.

Суд назначил злоумышленнику 4 года лишения свободы в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу, сообщает Южная транспортная прокуратура в Telegram.

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