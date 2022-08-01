В Краснодарском крае на 25% увеличился объем отгрузки промышленной продукции

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За первое полугодие 2022 года промышленные предприятия региона перевели в краевой бюджет более 8,1 млрд рублей налогов. Это на 22,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

И. о. руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Владимир Мостовой рассказал, что индекс производства промышленности в крае сохраняет динамику. Этот показатель достиг 100,2%, если сравнивать его со вторым полугодием 2021 года.

«Высокие объемы отгруженной продукции обеспечили предприятия, специализирующиеся на производстве строительных материалов, химических веществ и продуктов, готовых металлических изделий, резины и пластмассовых изделий, бумаги и бумажных изделий», — отметил Мостовой.

По данным Краснодарстата, с начала года промпредприятия Кубани отгрузили собственную продукцию на 234,4 млрд рублей. Этот показатель увеличился на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Строительные предприятия отгрузили продукцию на 39,2 млрд рублей, а организации по производству химических веществ и продуктов — на 26,4 млрд рублей. Высокие показатели также у организаций, изготавливающих металлические изделия (20,8 млрд рублей), резину и пластмассовые изделия (12,3 млрд), а также бумагу и бумажные изделия 10,9 (млрд), сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», предприятия Краснодарского края переориентируют экспорт на Индию, Иран и страны Африки.