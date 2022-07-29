Предприятия Кубани переориентируют экспорт на Индию, Иран и страны Африки
Экономика
29.07.2022 14:19
Об этом 29 июля рассказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев. Производители Краснодарского края намерены переориентировать рынки сбыта из-за санкций.
Самыми приоритетными экспортными направлениями министр назвал страны с большой плотностью населения, высоким уровнем благосостояния и спросом.
«У нас есть виды на Иран, на Индию и дальше — на Пакистан, Афганистан. Мы привыкли думать, что работа с этими странами сопряжена с какими-то рисками. На самом деле, они сейчас активно покупают нашу продукцию и демонстрируют высокую платежную способность, дисциплину. Есть еще Африка, экономика которой развивается быстрыми темпами», — сказал Алексей Юртаев в интервью ТАСС.
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