Предприятия Кубани переориентируют экспорт на Индию, Иран и страны Африки

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 29 июля рассказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев. Производители Краснодарского края намерены переориентировать рынки сбыта из-за санкций.

Самыми приоритетными экспортными направлениями министр назвал страны с большой плотностью населения, высоким уровнем благосостояния и спросом.

«У нас есть виды на Иран, на Индию и дальше — на Пакистан, Афганистан. Мы привыкли думать, что работа с этими странами сопряжена с какими-то рисками. На самом деле, они сейчас активно покупают нашу продукцию и демонстрируют высокую платежную способность, дисциплину. Есть еще Африка, экономика которой развивается быстрыми темпами», — сказал Алексей Юртаев в интервью ТАСС.

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