Порт Новороссийска отгрузил на экспорт 14,7 млн т зерна за сезон 2021-2022 годов

Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Это наибольший объем среди портов России. Через Новороссийск экспортировали 12,4 млн т пшеницы, 1,1 млн т ячменя, 456 тыс. т кукурузы.

Главным направлением продукции стал Египет. На него пришлось около 21% отгрузок, это 3,1 млн т продукции.

На втором месте — МПП «Кавказ» в Темрюкском районе. Из порта отгрузили 9 млн т зерновой продукции, из этого 7,6 млн т — пшеница.

На третьей строчке МПП «Ростов-на-Дону». Из него отгрузили 3,9 млн т зерновой продукции. В основном порт Ростова-на-Дону перевозит пшеницу (1,8 млн т), подсолнечный шрот ( 471 тыс. т) и кукурузу (361 тыс. т). Продукция грузилась больше всего в Турцию (3 млн т), Италию (336 тыс. т) и Грецию (235 тыс. т), сообщает пресс-служба ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

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