В Краснодарском крае на 16,3% увеличился оборот предприятий потребсферы

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Всего с января по сентябрь оборот составил 3,6 трлн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Наибольший прирост по сравнению с предыдущим годом был зафиксирован в феврале — 25,2%, и апреле — 22,1%. Максимальный объем продаж был в марте — 443,3 млрд рублей, и в августе — 463 млрд рублей. Наименьший прирост зафиксировали в сентябре — 8,9%.

Оборот оптовой торговли превысил показатель января — сентября 2021 на 20,9% и составил 1,9 трлн рублей. В розничной торговле оборот вырос на 11,1% — до 1,5 трлн рублей. Оборот общепита увеличился на 13,9% — до 72,6 млрд рублей, предприятий сферы бытовых услуг на 18,8% — до 76,3 млрд рублей.

Всего за 9 месяцев от юридических лиц потребсферы в бюджет края поступило 45,4 млрд рублей налоговых платежей. Отчисления увеличились на 15,4% — 6 млрд рублей по сравнению с 2021 годом.

У работников крупных и средних предприятий наблюдается рост зарплаты — на 14,5%. В этом году она составила 45,6 тыс. рублей, сообщает пресс-служба департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

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