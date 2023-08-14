В Краснодарском крае мужчину оштрафовали за оскорбления под постом о похоронах участника СВО

Жителя Усть-Лабинска привлекли к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ по решению местного суда.

Установлено, что 3 июля мужчина опубликовал в соцсетях оскорбительный комментарий под постом о похоронах военного, погибшего в ходе специальной военной операции. На суде он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

За дискредитацию российском армии ему назначили штраф в размере 30 тыс. рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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