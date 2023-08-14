Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодарском крае мужчину оштрафовали за оскорбления под постом о похоронах участника СВО

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-muzhchinu-oshtrafovali-za-oskorbleniya-pod-postom-o-pohoronah-uchastnika-svo
В Краснодарском крае мужчину оштрафовали за оскорбления под постом о похоронах участника СВО
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Жителя Усть-Лабинска привлекли к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ по решению местного суда.

Установлено, что 3 июля мужчина опубликовал в соцсетях оскорбительный комментарий под постом о похоронах военного, погибшего в ходе специальной военной операции. На суде он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

За дискредитацию российском армии ему назначили штраф в размере 30 тыс. рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: треш-стримеров из Краснодара уличили в дискредитации ВС РФ. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Статьи
Топ-5 гаджетов для пенсионеров
Топ-5 гаджетов для пенсионеров
Пять непреложных правил, когда нельзя бить татуировки
Пять непреложных правил, когда нельзя бить татуировки
Саранча в Краснодарском крае: откуда берется, почему от нее трудно избавиться и что делать
Саранча в Краснодарском крае: откуда берется, почему от нее трудно избавиться и что делать
Болгарский перец: в чем польза и кому нельзя
Болгарский перец: в чем польза и кому нельзя
Трудоголики как угроза: почему нельзя работать 14 часов в день
Трудоголики как угроза: почему нельзя работать 14 часов в день
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях