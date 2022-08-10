В Краснодарском крае мужчину оштрафовали за демонстрирование нацистской символики
Происшествия
10.08.2022 18:47
Житель Хадыженска, находясь в магазине, демонстрировал на предплечье татуировку нацистской символики.
На мужчину поступило заявление. В итоге в отношении местного жителя возбудили дело об административном правонарушении.
Материалы дела передали в суд. Мужчину оштрафовали, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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