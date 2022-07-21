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В Туапсинском районе двух туристов арестовали на 15 суток за татуировки с нацистской символикой

Происшествия
21.07.2022 16:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-dvuh-turistov-arestovali-na-15-sutok-za-tatuirovki-s-natsistskoj-simvolikoj
В Туапсинском районе двух туристов арестовали на 15 суток за татуировки с нацистской символикой
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Двое туристов из Москвы в возрасте 41 года и 36 лет, имеющие татуировки с нацисткой символикой, отдыхали на пляже в Ольгинке. Их задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю вместе с полицейскими.

В отношении задержанных отдыхающих составили административные протоколы за публичную демонстрацию нацистской символики.

Туапсинский районный суд признал приезжих виновными и назначил им наказание в виде ареста на 15 суток. Нарушителей поместили в спецприемник в Туапсинском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи приезжие из Липецка получили по 10 суток ареста за нацистские татуировки.

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