В Туапсинском районе двух туристов арестовали на 15 суток за татуировки с нацистской символикой

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Двое туристов из Москвы в возрасте 41 года и 36 лет, имеющие татуировки с нацисткой символикой, отдыхали на пляже в Ольгинке. Их задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю вместе с полицейскими.

В отношении задержанных отдыхающих составили административные протоколы за публичную демонстрацию нацистской символики.

Туапсинский районный суд признал приезжих виновными и назначил им наказание в виде ареста на 15 суток. Нарушителей поместили в спецприемник в Туапсинском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи приезжие из Липецка получили по 10 суток ареста за нацистские татуировки.