В Туапсинском районе двух туристов арестовали на 15 суток за татуировки с нацистской символикой
Происшествия
21.07.2022 16:48
Двое туристов из Москвы в возрасте 41 года и 36 лет, имеющие татуировки с нацисткой символикой, отдыхали на пляже в Ольгинке. Их задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю вместе с полицейскими.
В отношении задержанных отдыхающих составили административные протоколы за публичную демонстрацию нацистской символики.
Туапсинский районный суд признал приезжих виновными и назначил им наказание в виде ареста на 15 суток. Нарушителей поместили в спецприемник в Туапсинском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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