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В Краснодарском крае мужчина вымогал у девушки деньги за приватные фото

Происшествия
26.10.2022 12:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-muzhchina-vymogal-u-devushki-dengi-za-privatnye-foto
В Краснодарском крае мужчина вымогал у девушки деньги за приватные фото
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Брюховецком районе местному жителю предъявили обвинение в вымогательстве, ему грозит до семи лет колонии.

По данным следствия, мужчина с применением насилия требовал от своей знакомой 50 тыс. рублей. Он угрожал распространить ее приватные фото и видеозаписи. Девушка, опасаясь за свою жизнь, здоровье и репутацию, отдала деньги. После этого обратилась в полицию.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело, ему предъявлено обвинение. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре будут судить 4 человек, вымогавших у местного жителя иномарку и 5,5 млн рублей.

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