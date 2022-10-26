В Краснодарском крае мужчина вымогал у девушки деньги за приватные фото
Происшествия
26.10.2022 12:01
В Брюховецком районе местному жителю предъявили обвинение в вымогательстве, ему грозит до семи лет колонии.
По данным следствия, мужчина с применением насилия требовал от своей знакомой 50 тыс. рублей. Он угрожал распространить ее приватные фото и видеозаписи. Девушка, опасаясь за свою жизнь, здоровье и репутацию, отдала деньги. После этого обратилась в полицию.
В отношении подозреваемого завели уголовное дело, ему предъявлено обвинение. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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