Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре будут судить 4 человек, вымогавших у местного жителя иномарку и 5,5 млн рублей

Происшествия
07.09.2022 13:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-budut-sudit-4-chelovek-vymogavshih-u-mestnogo-zhitelya-inomarku-i-5-5-mln-rublej
В Краснодаре будут судить 4 человек, вымогавших у местного жителя иномарку и 5,5 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление раскрыли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В сентябре уголовное дело в отношении 4 участников организованной группы в возрасте от 36 до 39 лет, которых обвиняют в грабеже, разбое и вымогательстве, направили в суд.

По данным следствия, мужчины незаконно проникли в квартиру, заставили ее хозяина мужчину выйти на улицу. Там они забрали Audi A5 пострадавшего стоимостью 1,2 млн рублей, документы на машину и уехали на ней. При помощи геолокации владелец автомобиля нашел его и забрал с места временной стоянки.

Злоумышленники не нашли на парковке машину, позвонили пострадавшего и потребовали, чтобы он приехал на указанное место в Карасунском округе Краснодара. В подсобке они избили его. Угрожая ножом, нападавшие забрали украшения стоимостью 270 тыс. рублей. Они вымогали машину и 5,5 млн рублей.

Подозреваемых задержали и поместили под стражу. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Щербиновском районе пьяный рецидивист напал на женщину и угрожал железным засовом от ворот.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Краснодаре неадекватная женщина устроила стриптиз на улице Промышленной
В Краснодаре неадекватная женщина устроила стриптиз на улице Промышленной
Прокуратура: девятиклассник выпрыгнул из окна школы в Краснодаре после вызова к директору за курение
Прокуратура: девятиклассник выпрыгнул из окна школы в Краснодаре после вызова к директору за курение
Платный вход или карта? Неизвестные устройства появились у японского сада в парке «Краснодар»
Платный вход или карта? Неизвестные устройства появились у японского сада в парке «Краснодар»
В Новороссийске водолазы проверят дно на пляже «Кристалл» на наличие фосфора
В Новороссийске водолазы проверят дно на пляже «Кристалл» на наличие фосфора
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. ФСБ задержала более 90 подпольных оружейников в Краснодарском крае и еще 39 регионах РФ
  2. В Туапсе мужчина умер от удара током во время покрасочных работ
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Краснодаре «черным вдовам» увеличили сроки за махинации с квартирами одиноких пожилых людей
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях