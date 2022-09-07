В Краснодаре будут судить 4 человек, вымогавших у местного жителя иномарку и 5,5 млн рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление раскрыли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В сентябре уголовное дело в отношении 4 участников организованной группы в возрасте от 36 до 39 лет, которых обвиняют в грабеже, разбое и вымогательстве, направили в суд.

По данным следствия, мужчины незаконно проникли в квартиру, заставили ее хозяина мужчину выйти на улицу. Там они забрали Audi A5 пострадавшего стоимостью 1,2 млн рублей, документы на машину и уехали на ней. При помощи геолокации владелец автомобиля нашел его и забрал с места временной стоянки.

Злоумышленники не нашли на парковке машину, позвонили пострадавшего и потребовали, чтобы он приехал на указанное место в Карасунском округе Краснодара. В подсобке они избили его. Угрожая ножом, нападавшие забрали украшения стоимостью 270 тыс. рублей. Они вымогали машину и 5,5 млн рублей.

Подозреваемых задержали и поместили под стражу. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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