В Краснодарском крае мужчина пытался зарубить собутыльника топором, его смогла остановить только мать

В Приморско-Ахтарске будут судить 30-летнего мужчину, обвиняемого в покушении на убийство.

По данным следствия, 30-летний мужчина в январе 2021 года пришел в гости к 58-летнему местному жителю. Будучи пьяным, он не менее четырех раз ударил собутыльника топором по голове и телу. Остановила злоумышленника его мать, которая была неподалеку.

Возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Мужчину заключили под стражу.

Сейчас расследование завершили, материалы с обвинительным заключением направили в суд. Обвиняемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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