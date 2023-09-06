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В Краснодарском крае мужчина пытался зарубить собутыльника топором, его смогла остановить только мать

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-muzhchina-pytalsya-zarubit-sobutylnika-toporom-ego-smogla-ostanovit-tolko-mat
В Краснодарском крае мужчина пытался зарубить собутыльника топором, его смогла остановить только мать
Фото freepik.com

В Приморско-Ахтарске будут судить 30-летнего мужчину, обвиняемого в покушении на убийство.

По данным следствия, 30-летний мужчина в январе 2021 года пришел в гости к 58-летнему местному жителю. Будучи пьяным, он не менее четырех раз ударил собутыльника топором по голове и телу. Остановила злоумышленника его мать, которая была неподалеку.

Возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Мужчину заключили под стражу.

Сейчас расследование завершили, материалы с обвинительным заключением направили в суд. Обвиняемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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