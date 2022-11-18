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В Краснодарском крае мужчина присвоил 2,5 млн рублей и 4 месяца скрывался от полиции

Происшествия
18.11.2022 11:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-muzhchina-prisvoil-2-5-mln-rublej-i-4-mesyatsa-skryvalsya-ot-politsii
В Краснодарском крае мужчина присвоил 2,5 млн рублей и 4 месяца скрывался от полиции
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Северском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Его обвиняют в присвоении денег двух граждан.

По предварительным данным, мужчина разместил в интернете объявление об оказании помощи в торгах по аренде муниципальных земельных участков. На него откликнулся местный житель. Злоумышленник получил за услугу деньги, но не смог выполнить обязательства. Средства он при этом не вернул, а распорядился ими по своему усмотрению. Чтобы отдать долг, мужчина занял 400 тыс. рублей у своего знакомого, но деньги ему тоже не вернул. Общий ущерб составил 2,5 млн рублей.

Злоумышленник скрывался от правоохранителей, его объявили в федеральный розыск. Мужчину нашли через четыре месяца и заключили под стражу.

Уголовное дело направили в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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