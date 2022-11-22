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В Краснодарском крае мужчина пристегнул сожительницу наручниками к батарее и ушел на работу

Происшествия
22.11.2022 10:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-muzhchina-pristegnul-sozhitelnitsu-naruchnikami-k-bataree-i-ushel-na-rabotu
В Краснодарском крае мужчина пристегнул сожительницу наручниками к батарее и ушел на работу
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В Тимашевском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя по делу о незаконном лишении свободы, не связанным с похищением.

По данным следствия, между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Злоумышленник пристегнул сожительницу наручниками к батарее и ушел на работу, оставив ее одну дома. Женщина пыталась позвонить и попросить о помощи, но на счете телефона не было денег. Спустя несколько часов женщину спас соцработник, который позвонил ей сам.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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