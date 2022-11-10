На Кубани на 4 года посадили мужчину, который избивал 6-летнюю падчерицу армейским ремнем
Приговор в отношении 25-летнего жителя Кропоткина по делу об истязании ребенка 10 ноября вынес Кропоткинский городской суд.
По данным следствия, злоумышленник жил с сожительницей и ее 6-летней дочерью в съемной квартире. С марта по июль этого года, когда сожительницы не было дома, мужчина избивал девочку кулаками и армейским ремнем из-за того, что она его не слушалась. Ребенка также часто оставляли одного.
Днем 3 июля отчим схватил девочку за шею и приподнял из-за того, что она без разрешения вышла на балкон. В тот же день плачущую на балконе девочку увидели местные жители. Они вызвали на место полицейских, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Слушания по делу проходили в закрытом режиме. В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Суд назначил ему 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Читайте также: в Новороссийске суд снизил на полгода срок женщине, истязавшей 3-летнюю дочь своего сожителя.
- Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
- Магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на смартфонах
- В Краснодаре почти в 2 раза увеличилось число вакансий для специалистов, знающих китайский язык
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Краснодаре показали моноспектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Фоторепортаж
- Филолог назвал наиболее вероятное слово 2022 года в России