На Кубани на 4 года посадили мужчину, который избивал 6-летнюю падчерицу армейским ремнем

Видео пресс-службы судов Краснодарского края

Приговор в отношении 25-летнего жителя Кропоткина по делу об истязании ребенка 10 ноября вынес Кропоткинский городской суд.

По данным следствия, злоумышленник жил с сожительницей и ее 6-летней дочерью в съемной квартире. С марта по июль этого года, когда сожительницы не было дома, мужчина избивал девочку кулаками и армейским ремнем из-за того, что она его не слушалась. Ребенка также часто оставляли одного.

Днем 3 июля отчим схватил девочку за шею и приподнял из-за того, что она без разрешения вышла на балкон. В тот же день плачущую на балконе девочку увидели местные жители. Они вызвали на место полицейских, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Суд назначил ему 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

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