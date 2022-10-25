В Новороссийске суд снизил на полгода срок женщине, истязавшей 3-летнюю дочь своего сожителя

Кадр из видео пресс-службы судов Краснодарского края

Приговор вынес в апреле Приморский районный суд Новороссийска.

По данным суда, житель Новороссийска и его сожительница были осуждены за истязание 3-летней дочери мужчины. Женщина обжаловала приговор. В своей апелляционной жалобе она просила приговор отменить, смягчить наказание и отсрочить его отбывание.

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда признала в качестве смягчающего обстоятельства наличие у осужденной ребенка и снизила ей назначенное наказание с 5 лет и 8 месяцев до 5 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. В остальной части приговор оставили без изменения.

Осужденную взяли под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мае 2019 года мужчина со своей 3-летней дочерью начал жить с женщиной. Из-за того, что отношения между мачехой и падчерицей не сложились, родители систематически избивали ребенка руками и кожаным ремнем. Девочку закрывали в комнате, оставляя надолго одну стоять в углу. Хроническая стрессовая ситуация привела к психоэмоциональным изменениям в организме ребенка и послужила причиной серии судорожных приступов. Мужчине суд назначил 4 года и 2 месяца лишения свободы, женщине — 5 лет и 8 месяцев лишения свободы.