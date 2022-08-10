В Краснодарском крае мужчина после ссоры в гостях зарезал 18-летнего парня

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Убийство произошло 7 августа в одном из домов на улице Кирова в Кропоткине.

По данным следствия, ночью 34-летний мужчина и 18-летний парень пришли в гости к знакомой. Между ними произошла ссора на бытовой почве. Мужчина решил убить парня. Он взял на кухне нож и направился в сторону молодого человека.

Парень выбежал на улицу и попытался убежать, однако злоумышленник догнал его у соседнего дома и один раз ударил ножом в грудь. Очевидцы вызвали медиков и полицию. Пострадавший погиб от полученного ранения до приезда скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте также: на Кубани мужчина ногами до смерти забил 52-летнюю сожительницу, переломав ей ребра.