В Краснодарском крае мужчина после ссоры в гостях зарезал 18-летнего парня
Убийство произошло 7 августа в одном из домов на улице Кирова в Кропоткине.
По данным следствия, ночью 34-летний мужчина и 18-летний парень пришли в гости к знакомой. Между ними произошла ссора на бытовой почве. Мужчина решил убить парня. Он взял на кухне нож и направился в сторону молодого человека.
Парень выбежал на улицу и попытался убежать, однако злоумышленник догнал его у соседнего дома и один раз ударил ножом в грудь. Очевидцы вызвали медиков и полицию. Пострадавший погиб от полученного ранения до приезда скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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