Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае мужчина после ссоры в гостях зарезал 18-летнего парня

Происшествия
10.08.2022 12:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-muzhchina-posle-ssory-v-gostyah-zarezal-18-letnego-parnya
В Краснодарском крае мужчина после ссоры в гостях зарезал 18-летнего парня
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Убийство произошло 7 августа в одном из домов на улице Кирова в Кропоткине.

По данным следствия, ночью 34-летний мужчина и 18-летний парень пришли в гости к знакомой. Между ними произошла ссора на бытовой почве. Мужчина решил убить парня. Он взял на кухне нож и направился в сторону молодого человека.

Парень выбежал на улицу и попытался убежать, однако злоумышленник догнал его у соседнего дома и один раз ударил ножом в грудь. Очевидцы вызвали медиков и полицию. Пострадавший погиб от полученного ранения до приезда скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте также: на Кубани мужчина ногами до смерти забил 52-летнюю сожительницу, переломав ей ребра.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Ейске произошел крупный пожар на складе магазина бытовой техники
  3. IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи 15 августа
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. В Крыму на аэродроме сдетонировали несколько боеприпасов
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
На Кубани легковушка выехала на встречку и спровоцировала ДТП, в котором погибли 4 человека
На Кубани легковушка выехала на встречку и спровоцировала ДТП, в котором погибли 4 человека
В Геленджике установили личность девушки, забравшейся с ногами на решетку Вечного огня
В Геленджике установили личность девушки, забравшейся с ногами на решетку Вечного огня
В Краснодаре задержали грабителя банка, скрывшегося на мопеде
В Краснодаре задержали грабителя банка, скрывшегося на мопеде
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях