В Краснодарском крае мусоровозы подключили к системе отслеживания движения ТКО
Краснодарский край вошел в число регионов, подключившихся к пилотному проекту по прослеживаемости твердых коммунальных отходов.
К эксперименту также присоединились региональные операторы из Красноярского края, Сахалинской, Свердловской, Нижегородской, Московской, Челябинской и Магаданской областей. Кроме того, Республики Алтай и Хакасия и Ненецкий автономный округ.
В систему данные Российского экологического оператора передаются данные с устройств, установленных на мусорных контейнерах, мусоровозах и линиях сортировки. Это позволяет отследить весь путь отходов, изменение их веса и количество мусора, который машина привозит на объект. С помощью этого мониторинга можно исключить из отрасли подрядчиков, сбрасывающих отходы в несанкционированных местах.
В настоящее время в России к системе отслеживания движения ТКО подключены 2 тыс. 345 мусоровозов из 29 регионов. Это составляет 23% от общего числа спецмашин. Планируется, что до конца года большую часть российских мусоровозов подключат к системе прослеживаемости отходов, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора.
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