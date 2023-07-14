Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодарском крае мошенники от имени Роспотребнадзора собирают деньги якобы на СВО

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-moshenniki-ot-imeni-rospotrebnadzora-sobirayut-dengi-yakoby-na-svo
В Краснодарском крае мошенники от имени Роспотребнадзора собирают деньги якобы на СВО
Фото unsplash.com

Неизвестные звонят по телефону руководителям организаций, представляются сотрудниками Роспотребнадзора и предлагают перевести деньги, которые якобы должны пойти на помощь участникам специальной военной операции.

В последнее время такие случаи участились. В региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что людям от их имени звонят мошенники. Ведомство не имеет никакого отношения к подобным сборам денег.

«Данные граждане не имеют никакого отношения к ведомству. И от Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю подобных полномочий не получали», — сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Всех, кто столкнулся с таким мошенничеством, просят незамедлительно сообщать об этом в правоохранительные органы.

Читайте также: в Сбербанке предупредили о новой схеме мошенников с отправкой удостоверений через мессенджеры.

Статьи
7 мифов об аутизме
7 мифов об аутизме
Виноград: чем полезен и кому нельзя
Виноград: чем полезен и кому нельзя
Что происходит с климатом в мире? Крупные наводнения 2023 года
Что происходит с климатом в мире? Крупные наводнения 2023 года
Почему растет пивной живот и как от него избавиться
Почему растет пивной живот и как от него избавиться
Топ-5 самых редких аллергий
Топ-5 самых редких аллергий
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях