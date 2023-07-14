В Краснодарском крае мошенники от имени Роспотребнадзора собирают деньги якобы на СВО

Неизвестные звонят по телефону руководителям организаций, представляются сотрудниками Роспотребнадзора и предлагают перевести деньги, которые якобы должны пойти на помощь участникам специальной военной операции.

В последнее время такие случаи участились. В региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что людям от их имени звонят мошенники. Ведомство не имеет никакого отношения к подобным сборам денег.

«Данные граждане не имеют никакого отношения к ведомству. И от Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю подобных полномочий не получали», — сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Всех, кто столкнулся с таким мошенничеством, просят незамедлительно сообщать об этом в правоохранительные органы.

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