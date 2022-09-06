В Краснодарском крае мошенник продал два несуществующих токарных станка за 3,5 млн рублей
Происшествия
06.09.2022 15:54
В Кореновском районе завершили расследование уголовного дела против 44-летнего жителя Выселковского района, подозреваемого в мошенничестве.
По данным правоохранителей, мужчина разместил в интернете объявление об изготовлении токарных станков. Он принял заказы от двух клиентов, взял предоплату в сумме более 3,5 млн рублей, но изготавливать оборудование не собирался. И в дальнейшем перестал выходить на связь с обманутыми покупателями.
Подозреваемого задержали правоохранители. Возбудили уголовное дело, сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Армавире адвокат обманула клиентов почти на 2 млн рублей.
Популярные новости
- Рамзан Кадыров прокомментировал свои слова о «бессрочном отпуске»
- Краснодарца за сделанное замечание избил мужчина, справлявший нужду на детской площадке
- Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Краснодаре установили девять зарядных станций для электромобилей
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?