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В Краснодарском крае мошенник продал два несуществующих токарных станка за 3,5 млн рублей

Происшествия
06.09.2022 15:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-moshennik-prodal-dva-nesushhestvuyushhih-tokarnyh-stanka-za-3-5-mln-rublej
В Краснодарском крае мошенник продал два несуществующих токарных станка за 3,5 млн рублей
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

В Кореновском районе завершили расследование уголовного дела против 44-летнего жителя Выселковского района, подозреваемого в мошенничестве.

По данным правоохранителей, мужчина разместил в интернете объявление об изготовлении токарных станков. Он принял заказы от двух клиентов, взял предоплату в сумме более 3,5 млн рублей, но изготавливать оборудование не собирался. И в дальнейшем перестал выходить на связь с обманутыми покупателями.

Подозреваемого задержали правоохранители. Возбудили уголовное дело, сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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