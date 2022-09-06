В Краснодарском крае мошенник продал два несуществующих токарных станка за 3,5 млн рублей

Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

В Кореновском районе завершили расследование уголовного дела против 44-летнего жителя Выселковского района, подозреваемого в мошенничестве.

По данным правоохранителей, мужчина разместил в интернете объявление об изготовлении токарных станков. Он принял заказы от двух клиентов, взял предоплату в сумме более 3,5 млн рублей, но изготавливать оборудование не собирался. И в дальнейшем перестал выходить на связь с обманутыми покупателями.

Подозреваемого задержали правоохранители. Возбудили уголовное дело, сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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