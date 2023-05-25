В Краснодарском крае могут ввести новые правила для таксистов

Законопроект с требованиями к работы службы такси 25 мая представил зампред профильного комитета ЗСК Иван Тутушкин на 17-й сессии парламента.

Автор инициативы предложил прописать специальные требования для автомобилей таксистов, работающих на Кубани. Так, кузов машин должен быть окрашен в белый или желтый цвет. Автомобиль службы такси должен быть оснащен двигателем внутреннего сгорания не ниже второго экологического класса или электродвигателем.

Кроме того, законопроект предусматривает введение срока разрешения на работу в такси, который составит 5 лет.

«Такси — это не просто один из видов общественного транспорта. В какой-то мере это еще и лицо Кубани, и средство передвижения для экстренных, спешных поездок. Спрос на услуги такси со стороны жителей и гостей края растет», — сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Он отметил, что работа такого социально значимого транспорта должна находиться под пристальным контролем краевых властей, сообщает пресс-служба ЗСК.

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