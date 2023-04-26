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Верховный суд России рассмотрит требование минтранса Кубани запретить работу агрегаторов такси

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/verhovnyj-sud-rossii-rassmotrit-trebovanie-mintransa-kubani-zapretit-rabotu-agregatorov-taksi
Верховный суд России рассмотрит требование минтранса Кубани запретить работу агрегаторов такси
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России рассмотрит кассационные жалобы министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края по спорам с агрегаторами заказов такси «Сити Мобил» и «Альматея».

Минтранс Краснодарского края в своем иске требует признать незаконной деятельности агрегаторов такси ООО «Сити Мобил» и ООО «Альматея» по передаче заказов перевозчикам. В ведомстве считают, что компании фактически работают как диспетчерские службы. Они информируют население о возможности получить услугу, принимают заявки, вносят их в базу и оповещают перевозчиков о заявке. То есть фактически осуществляют деятельность по организации перевозок легковым такси и систематически передают поступившие заявки лицам, не имеющим спецразрешения на перевозку пассажиров.

По данным в арбитражной картотеке, ранее Арбитражный суд Москвы и апелляционная и кассационная инстанции отказали министерству транспорта Кубани в удовлетворении иска. Суд Верховного суда истребовал дело для рассмотрения коллегией по экономическим спорам.

Ранее Верховный суд рассматривал аналогичный спор между кубанским минтрансом и агрегатором «Яндекс Такси» и занял сторону таксомоторной службы. По мнению экспертов, позиция минтранса Кубани отражена в недавних поправках к федеральному закону о таксомоторных перевозках. Поэтому теперь подобные иски суд будет удовлетворять, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

Читайте также: минтранс Кубани хочет через суд ограничить работу агрегаторов такси.

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