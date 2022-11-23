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В Краснодарском крае могут ужесточить нормы содержания и перевозки домашних животных

Общество
23.11.2022 20:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-mogut-uzhestochit-normy-soderzhaniya-i-perevozki-domashnih-zhivotnyh
В Краснодарском крае могут ужесточить нормы содержания и перевозки домашних животных
Фото doanme, pixabay.com

Поправки в закон о содержании и защите домашних животных на Кубани 24 ноября рассмотрят во втором чтении депутаты ЗСК.

Согласно изменениям, животных запретят содержать на балконах и лоджиях. В общественном транспорте собак предлагается держать на коротком поводке и в наморднике, а кошек перевозить в специальных контейнерах. Также владельцам для перевозки животных потребуется иметь при себе ветпаспорт с информацией о сделанных прививках.

Кроме того, согласно поправкам, животных будет нельзя содержать на лестничных клетках, чердаках, в подвалах или иных подсобных помещениях и в транспортных средствах. Будет запрещено оставлять домашних животных без еды и присмотра.

Законопроект предусматривает, что на выгуле необходимо исключить возможность свободного передвижения животного при переходе дороги, а также в общих помещениях, во дворах многоэтажек, на детских и спортплощадках.

В общие дворы и на улицу собак будет можно выводить только на коротком поводке, а для потенциально опасных собак будет необходим намордник и номерной знак на ошейнике. Также предлагается запретить выгуливать потенциально опасных собак детям до 14 лет.

В случае отказа от животного или невозможности его дальнейшего содержания, владелец обязан его пристроить — передать новому хозяину или в приют, пишет «Коммерсантъ».

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