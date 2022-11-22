В Краснодаре неизвестные разрушили самодельный приют для собак в Юбилейном микрорайоне

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Вольеры соорудили в Юбилейном микрорайоне возле скейт-парка неравнодушные местные жители.

Как сообщают в соцсетях, ежедневно там кормили десятки бездомных псов, а неделю назад привезли еще одну ощенившуюся собаку со щенками. По словам местных жителей, такое соседство не понравилось жильцам дома на Рождественской набережной, потому что самодельный питомник поставили прямо под их окнами. А 22 ноября создатели вольеров обнаружили их разрушенными.

При этом в мэрии Краснодара интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что официальных жалоб от жильцов дома на самодельный приют не поступало.

«По информации управления коммунального хозяйства и благоустройства, а также администрации Западного округа, жалобы от жителей на самовольно размещенные вольеры не поступали. Никаких мер по ликвидации самостоятельно установленных сооружений не применялось», — рассказали в пресс-службе администрации краевого центра.

В социальных сетях мнения пользователей разделились: некоторые негодуют и призывают восстановить сооружение, другие считают, что собакам место в зарегистрированных приютах, и не стоит «разводить антисанитарию под окнами».

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