Супруги из Новороссийска открыли приют для бездомных животных

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Пока что он не оформлен официально. Сейчас куплена лишь земля, на которой размещены собачьи будки, где уже живут около 40 животных

Благотворители оплачивают содержание собак в приюте. Однако зачастую те, кто передает животных на передержку, вдруг исчезают. Тогда расходы на еду и лекарства несут владельцы «Ковчега».

«Так как приютов нет, а бездомных животных на улицах очень много, мы решили организовать официальный приют. И для того, чтобы он у нас существовал, нужны меценаты, нужны люди, которые будут нас поддерживать», — сказала основатель приюта для бездомных животных Ариана Леман.

Сейчас приюту необходимы: сухой корм для кошек и собак, стройматериалы или готовые будки. Организаторы планируют социализировать диких животных, а это длительный процесс. Помочь «Ковчегу» можно, предварительно позвонив по номеру 8-(964)-668-66-81.

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