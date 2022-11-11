Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Супруги из Новороссийска открыли приют для бездомных животных

Общество
11.11.2022 13:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/suprugi-iz-novorossijska-otkryli-priyut-dlya-bezdomnyh-zhivotnyh
Видео канала «Кубань 24»

Пока что он не оформлен официально. Сейчас куплена лишь земля, на которой размещены собачьи будки, где уже живут около 40 животных

Благотворители оплачивают содержание собак в приюте. Однако зачастую те, кто передает животных на передержку, вдруг исчезают. Тогда расходы на еду и лекарства несут владельцы «Ковчега».

«Так как приютов нет, а бездомных животных на улицах очень много, мы решили организовать официальный приют. И для того, чтобы он у нас существовал, нужны меценаты, нужны люди, которые будут нас поддерживать», — сказала основатель приюта для бездомных животных Ариана Леман.

Сейчас приюту необходимы: сухой корм для кошек и собак, стройматериалы или готовые будки. Организаторы планируют социализировать диких животных, а это длительный процесс. Помочь «Ковчегу» можно, предварительно позвонив по номеру 8-(964)-668-66-81.

Читайте также: в Краснодаре «Край милосердия» открыл новый Центр на улице Юннатов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
В Краснодарском крае прокуратура добилась увольнения из детского сада бывшего уголовника
В Краснодарском крае прокуратура добилась увольнения из детского сада бывшего уголовника
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Ставропольском крае школьник убил одноклассника на перемене из-за испачканного мелом пиджака
  2. В Краснодаре на улице Ставропольской пьяный мужчина упал под колеса трамвая и потерял палец
  3. В Краснодарском крае задержали подозреваемых в краже 60 млн рублей со счетов покойников
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Краснодар 11 ноября окутал густой туман
  6. Краснодарский оппозиционный депутат Азаров сбежал в Сербию и сдал мандат
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях