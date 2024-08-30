В Краснодарском крае модернизируют Центры занятости населения

Комплексную модернизацию проведут в рамках нацпроекта «Демография» в 36 центрах в следующем году.

Центры занятости работаю во всех муниципалитетах региона. Обновлять краевую службу занятости начали в 2019 году в рамках регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для роста производительности».

В 2021 году работы продолжили в рамках регионального проекта «Содействие занятости», входящего в нацпроект «Демография». Из 49 зданий центров занятости 13 уже модернизировали. В 2025 году обновят оставшиеся центры.

По словам начальника управления занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Николая Зародова, модернизация службы занятости обеспечит единые стандарты предоставления услуг соискателям и работодателям, а меры поддержки станут доступными и удобными на всей территории региона. Также работа по модернизации центров позволит уменьшить время поиска работы и регистрации в качестве безработных.

«Кроме того, все центры занятости будут оформлены в едином фирменном стиле «Работа России». Планируется провести капитальный ремонт зданий и обновить оборудование», — добавил глава краевого минтруда и соцразвития.

Сотрудники ведомства проходят повышение квалификации во Всероссийском научно-исследовательском институте труда при федеральном министерстве, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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