В Краснодарском крае мобилизованным предпринимателям предоставят кредитные каникулы

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 25 октября заявил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев. Кредитные каникулы предоставляются на срок службы и еще 90 дней после демобилизации.

Для их получения руководитель организации должен подтвердить факт мобилизации и деятельность компании. Для этого необходимо предоставить ненулевую бухгалтерскую отчетность за предыдущий год. Также льготный кредит может быть предоставлен членам семьи предпринимателя с оформленной доверенностью.

«Малый и средний бизнес является основой крепкой экономики. И новая мера дает возможность сохранить финансовую устойчивость бизнеса в условиях частичной мобилизации. Кроме того, это нивелирует риски при обслуживании долга во время отсутствия заемщика — как для предприятий, так и для банковской системы», — сказал Алексей Юртаев.

По мнению министра, банки должны применять гибкий подход к вопросу предоставления доверенности. На сайтах некоторых банков специальный раздел для оформления кредитных каникул мобилизованных может заполнить любой член семьи. Там нужно указать паспортные данные заемщика и основные реквизиты кредитного договора.

«Несмотря на санкционные вызовы, в Краснодарском крае объемы кредитования составили 1 трлн 332 млрд рублей. По кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса наблюдается увеличение на 34,3%. Общий объем выданных кредитов по программам с государственной поддержкой составил 119 млрд рублей. Это более 13% от объема предоставленных кредитов юридическим лицам и предпринимателям. Существенную роль играют меры поддержки для бизнеса, принятые на федеральном уровне», — отметил Юртаев.

Сейчас в крае действует ряд льготных программ для бизнеса. Например, программы кредитования системообразующих предприятий и субъектов МСП и поддержки сельхозтоваропроизводителей и строительных компаний, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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