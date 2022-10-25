Кондратьев: импортозамещающим предприятиям Кубани теперь доступна новая мера поддержки

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что на реализацию новой меры поддержки для импортозамещающих производств из регионального бюджета выделили 1,4 млрд рублей.

«Из краевого бюджета профинансируем до 30% затрат промышленных предприятий на создание новых и расширение действующих линеек импортозамещающей продукции. Производитель сможет получить до 300 миллионов рублей на запуск одного проекта», — сообщил Кондратьев.

По словам главы региона, подобная мера поддержки бизнеса не имеет аналогов в России. Ее включили в план по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики на Кубани.

Кондратьев отметил, что при распределении средств в рамках новой меры поддержки приоритет будут отдавать производителям сельскохозяйственных машин, радиоэлектроники и компонентной базы, медицинской продукции, лекарств и другой продукции, которая сможет заменить на российском рынке импортные аналоги.

Предприятия смогут направить полученные из бюджета средства на техническое присоединение к коммуникациям и инженерным сетям, на строительно-монтажные работы. Кроме того, производства смогут закупить спецтехнику, оборудование и патенты.

Отбор импортозамещающих предприятий для получения господдержки выполняет краевой департамент промышленной политики. Заявки принимают до 1 декабря 2022 года. Интересующую информацию можно уточнить по телефону: 8 (861) 253-53-54, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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