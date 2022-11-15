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В Краснодарском крае минфин проведет публичные слушания по проекту регионального бюджета

Экономика
15.11.2022 12:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-minfin-provedet-publichnye-slushaniya-po-proektu-regionalnogo-byudzheta
В Краснодарском крае минфин проведет публичные слушания по проекту регионального бюджета

Обсуждение пройдет 21 ноября в 12:00 в ЦКЗ Кубанского казачьего хора на улице Красной, 5.

На слушаниях обсудят вопросы бюджетной и налоговой политики, доходов и направлений расходов казны края на 2023 год, а также планы на 2024 и 2025 годы.

Публичные обсуждения позволяют экспертам и жителям Кубани ознакомиться с формированием бюджета, оценить необходимость расходов и озвучить свои предложения.

Ознакомиться с документами можно на сайте регионального минфина. Подробности проекта доступны под хэштэгом #ЗаконОБюджетеКК_2023_2025, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в бюджет Краснодара с начала года поступило почти 40 млрд рублей.

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