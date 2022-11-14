В бюджет Краснодара с начала года поступило почти 40 млрд рублей

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С начала года в бюджет города собрали 39 млрд 668 млн рублей. Из них 20 млрд 979 млн рублей — собственные доходы. Сейчас годовой план выполнен более чем на 90%.

Доходы и расходы в бюджете текущего года обсуждали на первом аппаратном совещании, которое провел новый глава города Евгений Наумов.

«Надеюсь, что вы понимаете стоящие сейчас перед городом задачи. Нужно не ждать, пока вас подтолкнут, пока вы увидите ту или иную проблему в социальных сетях. Нужно работать на опережение, слаженно и системно, инициативно, в том числе и по сбору доходов, наполнению городского бюджета», — сказал Наумов.

По словам директора департамента финансов Александра Чулкова, в ноябре в бюджет краевого центра поступил 1 млрд 31 млн рублей — 42% месячного плана. Темп роста обеспечивают все внутригородские округа.

Расходы бюджета города составили 38 млрд 63 млн рублей с учетом краевых и собственных средств. Основная часть направлена на социальную сферу — 58% или 22 млрд 78 млн рублей. На капитальное строительство направлено 6 млрд 593 млн рублей, на дорожное хозяйство — 2 млрд 804 млн рублей. Кроме того, на ЖКХ выделили 2 млрд 747 млн рублей, на благоустройство — 1 млрд 647 млн рублей.

«В настоящее время проект бюджета на будущий год и плановый период 2024–2025 годы продуманный и взвешенный. Он предусматривает основные расходы на реализацию главных программ, благоустройство города», — сказал глава департамента Александр Чулков.

По словам Чулкова, общий объем городского бюджета по доходам превысит 53 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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