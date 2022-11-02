На капремонт медучреждений Краснодарского края в 2022 году выделили 2 млрд рублей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани до конца года должны завершить строительство почти 30 ВОПов и ФАПов. Ремонт и возведение социальных объектов 2 ноября обсудили на совещании в Краснодаре, его провела вице-губернатор края Анна Минькова.

«У нас в этом году должно завершиться строительство 18 офисов врача общей практики и 11 фапов, мы должны отремонтировать до конца года 60 медицинских учреждений. Суммы, которые на этот год распределены на эти объекты — 516 млн рублей на строительство и проектирование ВОПов, 132 миллиона рублей на строительство ФАПов и 2 млрд рублей на капитальный ремонт медицинских учреждений», — сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

По словам министра здравоохранения края Евгения Филиппова, после окончания работ медорганизациям необходимо получить СанПин заключения и до конца года оформить лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Анна Минькова подчеркнула, что важно сдать медицинские объекты вовремя, поскольку их открытия очень ждут местные жители. В некоторых районах с задачей справляются, но есть и отстающие. Например Мостовский, Новокубанский и Абинский. На местах пообещали постараться завершить работы до конца года.

Обсудили еще и ремонт в учебных заведениях. Сейчас средства освоены почти на 90%. Но и здесь есть те, кто не укладывается в сроки. Например, сдать спортзал или пищеблок. В районах обещали ускориться.

«Мы выделили 15 муниципалитетов, которые у нас стабильно идут. Заместителей глав 11 муниципалитетов прошу обратить особое внимание, здесь это связано с выполнением работ», — отметила министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Также на совещании говорили о повышении оплаты труда сотрудникам бюджетной сферы. По поручению губернатора планируется выделить дополнительные средства на повышение заработной платы педагогов и медиков.

На совещании затронули тему обеспечения жильем детей-сирот. Уже заключено более тысячи контрактов из 1,2 тыс. Практически все районы успели к назначенному сроку. Оценили и реализацию проекта «Пушкинская карта». Более 200 тыс. молодых людей смогли бесплатно посетить кинотеатры, театры и выставки.