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В Краснодарском крае лодка с двумя охотниками застряла в покрытом льдом лимане

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-lodka-s-dvumya-ohotnikami-zastryala-v-pokrytom-ldom-limane
В Краснодарском крае лодка с двумя охотниками застряла в покрытом льдом лимане
Фото пресс-службы «Кубань-СПАС»

Инцидент произошел днем 5 декабря в Ахтарском лимане в Приморско-Ахтарском районе.

Двое охотников возвращались с промысла и попали на участок лимана, покрытого льдом. Двигатель лодки заглох, и запустить его мужчины не смогли. Они попытались добраться до берега на веслах, однако в ледяной шуге это оказалось невозможным. Лодка начала дрейфовать, зажатая льдом. Мужчины позвонили спасателям и попросили о помощи.

На место на лодке «Мастер-510» прибыли спасатели дежурной смены Приморско-Ахтарского отряда. Они обнаружили судно с пострадавшими, пробили к нему путь через ледяную корку и отбуксировали его к берегу. Медпомощь никому не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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