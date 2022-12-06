В Краснодарском крае лодка с двумя охотниками застряла в покрытом льдом лимане

Инцидент произошел днем 5 декабря в Ахтарском лимане в Приморско-Ахтарском районе.

Двое охотников возвращались с промысла и попали на участок лимана, покрытого льдом. Двигатель лодки заглох, и запустить его мужчины не смогли. Они попытались добраться до берега на веслах, однако в ледяной шуге это оказалось невозможным. Лодка начала дрейфовать, зажатая льдом. Мужчины позвонили спасателям и попросили о помощи.

На место на лодке «Мастер-510» прибыли спасатели дежурной смены Приморско-Ахтарского отряда. Они обнаружили судно с пострадавшими, пробили к нему путь через ледяную корку и отбуксировали его к берегу. Медпомощь никому не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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