В Краснодарском крае рыбаки в лодке не смогли вернуться на берег из-за промокшего мотора

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Инцидент произошел ночью 23 ноября в лимане Восточном Славянского района.

Спасателям сообщили о том, что двое мужчин ушли на лодке в лиман на рыбалку. Во время непогоды мотор лодки захлестнуло водой. Завести его рыбаки не смогли и обратились за помощью.

На поиски вышли спасатели вместе с сотрудниками ГИМС МЧС. На лодке они прошли по Хуторскому каналу и вышли в лиман Восточный. Водоем осмотрели, лодку с двумя рыбаками из Славянска-на-Кубани нашли. Мужчин благополучно доставили на берег, медицинская помощь им не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань -СПАС» в Telegram.

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