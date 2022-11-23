В Краснодарском крае рыбаки в лодке не смогли вернуться на берег из-за промокшего мотора
Происшествия
23.11.2022 14:38
Инцидент произошел ночью 23 ноября в лимане Восточном Славянского района.
Спасателям сообщили о том, что двое мужчин ушли на лодке в лиман на рыбалку. Во время непогоды мотор лодки захлестнуло водой. Завести его рыбаки не смогли и обратились за помощью.
На поиски вышли спасатели вместе с сотрудниками ГИМС МЧС. На лодке они прошли по Хуторскому каналу и вышли в лиман Восточный. Водоем осмотрели, лодку с двумя рыбаками из Славянска-на-Кубани нашли. Мужчин благополучно доставили на берег, медицинская помощь им не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань -СПАС» в Telegram.
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